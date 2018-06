Béziers, France

D'impressionnants moyens de police ont été déployés ce mardi matin dans la cité des Oiseaux à Béziers. Cette vaste opération anti-drogue a débuté vers 9 heures dans ce quartier où vit une forte communauté gitane (andalouse et catalane). Quinze fourgons de CRS, en provenance de Marseille étaient en renfort. Le commissariat de Béziers, avait fait appel aux équipes cynophiles de Montpellier, Nîmes et Perpignan. Quatre chiens renifleurs en mesure de localiser armes et drogue. 24 appartements et caves ont été fouillés. L'intervention a duré une heure. Rien n'a été retrouvé sur place.

Cette intervention fait suite à une fusillade survenue en début d'année (31 janvier 2018). Plusieurs coups de feu avaient été tirés. Il s'agirait d'un différend entre deux familles gitanes en pleine rue. Deux hommes s'étaient coursés sur la place se tirant mutuellement dessus. Ces deux individus âgés de 20 et 22 ans avaient été arrêtés et deux armes de poing avaient été retrouvées. De nombreux impacts de balles avaient été constatés sur les façades des immeubles et le pare-brise d'une voiture avait aussi été détruit.

Les policiers se préparent à intervenir © Radio France - Stéfane Pocher

Le quartier est bouclé et sécurisé © Radio France - Stéfane Pocher