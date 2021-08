Trois jours après une fusillade au cours de laquelle un jeune a été blessé à Vannes Ménimur, la police, accompagnée du Préfet du Morbihan, a mené ce mercredi une descente dans le quartier, pour être vue et entendue, des habitants, des consommateurs et des dealers.

Opération antidrogue et visibilité à Vannes pour la police et le Préfet du Morbihan

Alors que « des interpellations ont eu lieu » mardi dans l'enquête sur la fusillade de dimanche soir à Vannes Ménimur, l’État, à travers la police et le Préfet du Morbihan, a voulu montré qu’il n’abandonnait pas le quartier, où les habitants se montrent de plus en plus démunis face aux trafics de drogue. C’est un « travail de harcèlement » et de « longue haleine », explique le Préfet Joël Marthurin. « Il faut donner un signal fort aux réseaux. Ils ne sont pas tranquilles dans le département ». Chiffres à l’appui : « 146 opérations de démantèlement de points de deal sur Vannes depuis le début de l’année, dont 41 à Ménimur. 56% de personnes en plus interpelées en lien avec un trafic de stupéfiants ».

Je n’ai pas envie de me faire canarder

Ces chiffres ne disent rien à un riverain, désespéré de ce qui s’est passé dimanche soir à côté. « Dimanche, c’était à 100 mètres de chez nous. Aujourd’hui (le deal), c’est devant chez nous. Je n’ai pas envie de me faire canarder ». « Ça nous fait doucement marrer » ajoute sa femme. « Là c’est une opération de presse, y’a le préfet, sauf qu’il y a dix minutes ils étaient tous là devant, et ça deale ». Une autre habitante, elle, explique être rassurée de voir les policiers, et « les remercie. Ils n’ont pas que ça à faire. Mais quand ils sont là, c’est cool ».

C’est d’ailleurs ce que remarque Le Commandant de police Le Barre, « l’objectif c’est de rassurer une population très encline à nous voir et avec laquelle on a de très bonne relation en général. Des opérations comme ça, on en fait régulièrement. On en a fait une il y a deux jours, sans caméras ».

Une équipe cynophile est désormais affectée au département du Morbihan © Radio France - Eric Bouvet

Et pendant que le chien de l’équipe cynophile marque une haie où il y a sans doute eu de la drogue, mais plus aujourd’hui, le Préfet ajoute qu’il entend aussi s’attaquer « aux consommateurs », notamment « à travers l’amende forfaitaire », testée à Rennes en 2020 et appliquée depuis près d’un an sur tout le territoire.