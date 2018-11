Le Mans, France

Deux hommes âgés de 19 et 22 ans ont été déférés au parquet de Paris dans la nuit de vendredi à samedi, pour être présentés à un juge d'instruction. Ils avaient été interpellés mardi avec cinq autres membres de leur famille dans le cadre d'une opération antiterroriste, suite à la diffusion d'une vidéo d'un homme prêtant allégeance à l'État islamique.

D'après le voisinage, il s'agissait d'une famille d'origine syrienne, un couple et leurs cinq enfants âgés d'une vingtaine d'années pour les plus grands, d'une dizaine pour le plus jeune.

Information judiciaire ouverte ce samedi

Quatre gardes à vue avaient déjà été levées jeudi. Une cinquième a été levée dans la nuit de vendredi à samedi. Une information judiciaire est ouverte ce samedi matin.