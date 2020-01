Opération antiterroriste dans le Finistère : stupeur dans le petit bourg de Loc-Éguiner

Loc-Eguiner, France

Un bourg de 400 habitants, en pleine campagne finistérienne mais à quelques kilomètres à peine de Landivisiau : Loc-Eguiner n'est pas une commune où les arrestations sont monnaie courante. Autant dire que l'interpellation d'un homme dans le cadre d'un information judiciaire pour "association de malfaiteurs à visée terroriste et criminelle" fait réagir.

Un nouvel arrivant dans la commune

D'après nos informations, l'homme interpellé lundi matin est âgé de 32 ans. Il était arrivé depuis quelques mois seulement dans la commune. Il vivait visiblement seul, sans femme ni enfants. L'homme louait un logement hors du centre-bourg, assez isolé. André n'est pas étonné. "Je pense que ce genre d'individus fuit un peu la grande ville et cherche des endroits plus retirés et calmes pour préparer ce qu'ils ont à préparer".

"Jamais je n'aurais imaginé qu'on puisser avoir un terroriste ou une personne radicalisée ici, lance Alexia, un peu perplexe. Ça fait un peu peur quand même !". De son côté, Anne ne veut pas tomber dans la psychose : "ça fait drôle, on croit que ça n'arrive que dans les grandes villes, mais non ! C'est un peu rassurant que ce soit quelqu'un qui s'est installé récemment, et pas un habitant depuis 10 ou 15 ans".

C'est le seul à avoir été arrêté dans le secteur, à l'insu des habitants, presque personne n'ayant vu l'interpellation. Au moins trois autres suspects ont été arrêtés à Brest, dans les quartiers Pontanézen et Lambézellec.