Le Mans, France

L'arrestation s'est déroulée hier matin, à l'aube, dans le quartier des Sablons, au Sud du Mans. Des dizaines de policiers venus de Paris, cagoulés et lourdement armés ont participé à l'opération. Ils ont interpellé sept membres d'une famille d'"origine syrienne", arrivée il y a quelques années en France.

Il ne s'agit pas d'un projet d'attentat déjoué

Ce n'est pas un projet d'attentat déjoué précise une source proche du dossier citée par nos confrères du Maine Libre et France Info. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une enquête préliminaire, menée par le parquet de Paris, suite à des vidéos postées sur internet et montrant un individu faisant allégeance à DAECH. On ne sait pas encore quel est le degré d'implication des sept personnes arrêtées dans cette affaire. Elles ont été placées en garde à vue mais pas au Mans.

Une enquête a été ouverte pour "association de malfaiteurs terroristes formée en vue de commettre des crimes d'atteintes aux personnes". Confiée à la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, elle doit déterminer notamment l'identité de la personne qui prête allégeance au groupe État Islamique sur ces vidéos.