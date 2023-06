Opération COLBERT : saisie de 74 kg de tabac par les douaniers de Bourgogne

Cette Opération "Colbert" dont le résultat a été dévoilé ce jeudi 8 juin par le gouvernement, s'est déroulée entre le 31 mai et le 6 juin. En Bourgogne, elle a réuni les services de la direction régionale des douanes de Dijon, de la Police nationale, de la Gendarmerie nationale, de la police municipale ainsi que les comités départementaux anti-fraude (CODAF). Les différents dispositifs mis en œuvre dans le cadre de cette opération ont permis de saisir 42,8 kg de cigarettes, 2,8 kg de tabac à rouler et 28,2 kg de tabac à narguilé durant cette semaine.

ⓘ Publicité

L'opération "Colbert", qu'est-ce que c'est ?

Cette opération a été élaborée dans le cadre du groupe opérationnel national antifraude (GONAF), et copilotée par la Mission interministérielle de coordination anti-fraude (MICAF) et la douane en associant les ministères de l’Intérieur et de la Justice, le tout dans le cadre d'un plan national de lutte contre les trafics de tabacs pour deux ans.

Du tabac et des cigarettes de contrebande saisies au cours de l'opération "Colbert" - Douanes Française - Direction régionale de Dijon

Comment s'est elle organisée en Bourgogne ?

Des actions « coups de poing » ont été coordonnées pour viser les trafics routiers, les points de vente à la sauvette ou encore la vente de tabac dans des lieux non agréés. En Bourgogne, 19 opérations ont été ainsi menées de jour comme de nuit. La direction régionale de Dijon a mobilisé les services de Viticulture-Contributions Indirectes de Chalon-sur-Saône et les brigades d’Auxerre, Chalon-sur-Saône et Dijon.

Quels sont résultats dans la région ?

L'opération est un succès puisqu'au cours de ces opérations "coup de poing" :

- 73,8 kg de tabacs et de cigarettes ont été saisies ;

- 36 400 € non déclarés ont été retenus ;

- 10 constatations ont été relevées ;

- 3 fermetures administratives seront demandées par l’administration.