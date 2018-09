Montpellier, France

Un peu moins de six mois après l'opération commando à la faculté de Droit de Montpellier, l'enquête a fait un bond en avant avec un coup de filet dans les milieux d'extrême-droite. Selon nos informations, ce mardi matin, une cinquantaine de policiers, de la Sûreté départementale et du RAID, ont procédé à une vague d'interpellations qui se sont soldées, dans un premier temps, par sept gardes à vue, suivies d'une huitième quelques heures plus tard en Lozère. Gardes à vue qui ont été prolongée ce mercredi.

Deux fichés S parmi les suspects

Ce sont des investigations téléphoniques qui ont permis d'identifier un petit groupe d'individus particulièrement actifs et qui ont un point commun : ce sont des sympathisants de la Ligue du Midi, groupuscule régionaliste qui se dit "identitaire, patriote et citoyen". Parmi les suspects, il y a deux fichés S. Surveillés parce que très proches de l'extrême droite radicale. Et, toujours selon nos informations, il s'agit d'un des fils de Richard Roudier, le président de la Ligue du Midi et du directeur de publication du site internet Lengadoc.

Le doyen et le professeur toujours suspendus

Dans la nuit du 22 au 23 mars 2018, en plein mouvement étudiant contre la réforme de l'université, des hommes cagoulés, armés de lattes de bois avaient fait irruption pour déloger des grévistes qui occupaient un amphi. Neuf personnes avaient été blessées. Après ces violences, le doyen de la faculté, Philippe Pétel et un professeur, Jean-Luc Coronel de Boissezon, présents au moment des faits, ont été suspendus de leur fonction et mis en examen. Le premier pour complicité d'intrusion et le second pour complicité d'intrusion et violences en récidive.

Il se trouve enfin que les enquêteurs se sont intéressés au téléphone portable qui est au nom de l'épouse de Jean-Luc de Boissezon. Il aurait servi a contacter plusieurs des membres du commando qui ont débarqué dans l'amphithéâtre au mois de mars.

En parallèle, une enquête administrative a été menée. Les deux hommes ont vu leur suspension prolongée mais aucune sanction n'a encore été prononcée.