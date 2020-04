Opération Confinement au 2eme Rep de Calvi

« C’est un retour un peu particulier mais tout le monde dans le régiment a bien compris que c’était une pandémie mondiale et qu’il fallait être très sérieux ». Le colonel Christophe Passerat de la Chapelle, chef de corps du 2eme Régiment Etranger de Parachutistes, confie qu’il ne pensait pas que ses hommes quitteraient le confinement du désert malien pour une autre forme d’enfermement.

Pour autant, selon lui, les contraintes exercées par le Covid-19 n’auraient pas eu de répercussions négatives sur le moral des troupes. « Les légionnaires trouvent même que cela a renforcé encore un peu plus l’esprit de corps » dit-il.

Heureux comme un légionnaire confiné !

Même rompu à toutes les techniques de combat, un légionnaire ne peut rien contre cet ennemi invisible qu’est le Covid-19. Résultat : les entraînements collectifs ont été mis de côté aux profits de séances plus individualisées ou respectant strictement les gestes barrières. Et une fois l’entrainement terminé, les militaires regagnent leurs logements respectifs. Pas question de prendre le moindre risque car les légionnaires sont susceptibles d’être projeté dans n'importe quel endroit de la planète et à n’importe quel moment.

Clairement, un 2eme REP en quarantaine cloué à Calvi donnerait une piètre image de l’armée ….