Opération conjointe de contrôle des ponts en Ardèche et dans la Drôme

Policiers et gendarmes mènent ce jeudi 30 janvier au soir une nouvelle opération de contrôle de tous les ponts qui enjambent le Rhône entre l'Ardèche et la Drôme. Opération coordonnée sur les deux rives du fleuve.

Ardèche, France

L'opération se veut visible, autant dissuasive que répressive. Depuis 18 heures, policiers et gendarmes contrôlent tous les véhicules qui empruntent les ponts sur le Rhône. Une opération menée conjointement en Ardèche et dans la Drôme. Une soixantaine de militaires sont mobilisés rien que du côté ardéchois, sur six points de contrôle sur les communes de Sarras, Serrières, La Voulte, Le Pouzin et Bourg-Saint-Andéol.

À ÉCOUTER : Françoise Souliman préfet de l'Ardèche détaille le but de l'opération Copier

Ce type de contrôles est mené régulièrement pour relever les infractions routières et freiner la délinquance itinérante, notamment les équipes de cambrioleurs.