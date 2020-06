Opération coup de poing des gendarmes du Jura pour démanteler un vaste trafic de drogue

Appuyés par le GIGN, les gendarmes du Jura ont réussi un gros coup de filet après plus d'un an d'enquête sur un vaste trafic de stupéfiants en lien avec la région lyonnaise notamment. Entre ce mardi et ce vendredi soir, 24 personnes ont été interpellées dans tout le Haut-Jura et 13 sont incarcérées.

C'est la conclusion d'une enquête débutée il y a un peu plus d'un an déjà par les gendarmes du Jura et qui avait débouché, en décembre 2019, sur l'ouverture d'une information judiciaire pour trafic de stupéfiants. Et cette semaine, le juge d'instruction du tribunal de Lons-le-Saunier en charge du dossier a déployé les gros moyens pour procéder aux interpellations dans plusieurs communes du Haut-Jura !

Plus de 150 gendarmes mobilisés pour les interpellations

Entre ce mardi matin et ce vendredi soir, plus de 150 gendarmes ont été mobilisés -avec l'appui du GIGN (Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale) le premier jour- pour perquisitionner dans les secteurs de St-Laurent-en-Grandvaux, Les Rousses, Morez mais aussi St-Claude, précise Lionel Pascal, le procureur de la République de Lons-le-Saunier. Une opération coup de poing synonyme au final de gros coup de filet : plus de 20.000 euros ainsi que plusieurs véhicules ont été saisis et pas moins de 24 personnes interpellées, "toutes déjà connues de la justice ou mises en examen dans des trafics de stups", indique le procureur.

Un trafic jurassien approvisionné plus au sud

Et à l'issue des gardes à vue, 13 placements en détention provisoire ont finalement été prononcés "en prenant bien soin de dispatcher les individus incarcérés dans les différentes maisons d'arrêts de Bourgogne Franche-Comté, explique Lionel Pascal, pour éviter tous risques de collusions dans la suite de l'instruction du dossier". Ces trafiquants de drogue du Haut-Jura se fournissaient en produits dans la région lyonnaise et même jusque dans le sud de la France.