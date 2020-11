Opération Cyclope : les gendarmes de la Manche contrôlent l'éclairage des véhicules

Ce jeudi 26 novembre, à la tombée de la nuit, douze gendarmes ont inspecté les feux des voitures et relevé 31 infractions à Saint-Gilles, sur la route Saint-Lô-Coutances. Une action menée dans le cadre de l'opération de prévention Cyclope.

L'opération Cyclope se déroule cette année du 16 novembre au 29 novembre. C'est une série de contrôles organisés par les forces de l'ordre pour vérifier l'éclairage des véhicules.

Nous voyons régulièrement des feux de croisement défectueux. Nous observons aussi les clignotants, les feux arrières. C'est indispensable pour la visibilité. Des défauts de feux , ça augmente vraiment les risques d'accident, explique le capitaine Gilles Iglesia, numéro deux de l'escadron départemental de sécurité routière

C'est une opération de prévention parce que les conducteurs, qui ont des éclairages défaillants sur leur véhicule, ont cinq jours pour les faire réparer et présenter leur véhicule à une unité de gendarmerie. Ainsi, ils ne payeront pas l'amende qui s'élève à 68 euros pour un éclairage défectueux.

Les conducteurs pris en faute ont cinq jours pour faire réparer l'éclairage de leur véhicule pour éviter l'amende. © Radio France - Lucie THUILLET

La vitesse, principale cause des accidents mortels

A l'occasion de ce contrôle, la préfecture de la Manche a dressé un bilan de la sécurité routière. "_Les chiffres sont en baisse cette année, mais c'est une baisse très modérée au regard des périodes de confinem_ent", analyse Hélène Debiève, la directrice de cabinet du préfet.

Depuis le début de l'année, il y a eu 22 tués et 356 blessés dans les 298 accidents corporels recensés dans le département de la Manche. En 2019, à la même époque, on recensait 29 morts et 522 blessés pour 413 accidents.

La vitesse reste la principale cause d'accident mortel : elle est responsable d'un tiers des accidents mortels.