Opération d'abandon d'armes à l'État : des sites de collecte en Béarn et en Bigorre

La préfecture des Hautes-Pyrénées et la préfecture des Pyrénées-Atlantiques lancent localement l'opération d'abandon d'armes trouvées ou héritées. Les démarches sont simplifiées entre le 25 novembre et le 2 décembre. C'est une opération pour tous les habitants qui ont des armes non déclarées chez eux. Le plus souvent, ils ont des armes parce qu'ils en ont hérité ou parce qu'ils les ont trouvées. Ils ont la possibilité de régulariser la situation, soit en s'enregistrant soit en abandonnant leurs armes.

ⓘ Publicité

Environ 20.000 armes non déclarées dans les Hautes-Pyrénées

Sophie Pauzat, directrice de cabinet de la préfecture des Hautes-Pyrénées, explique le procédé : "Souvent, les armes qui n'ont pas été déclarées sont des armes dont les gens ont hérité. Ils n'ont pas fait les procédures adéquates, ils n'ont pas su quoi faire. [...] C'est une opportunité pour venir avec son arme (mise en sécurité) pour la déposer auprès des forces de l'ordre qui vont s'en saisir et ensuite, elle sera détruite."

L'autre possibilité est de régulariser les choses. Pour ceux qui souhaitent conserveur leur arme, "il faut venir avec une photo de cette arme, et les agents de la préfecture feront les démarches sur le système d'information des armes pour enregistrer l'arme informatiquement" poursuit Sophie Pauzat.

En Bigorre, vous pouvez déposer ces armes dans le centre municipal de Bordères-sur-l'Echez, route de Bours. En Béarn, le dépôt des armes ou leur enregistrement se fait au commissariat de Pau, rue O'Quin.