Opération d'envergure de la Police et série d'arrestations à Nîmes

Environ 130 policiers ont participé à une opération de grande envergure ce lundi matin, à Nîmes, selon nos confrères de Midi Libre. Vers 6h, ils ont lancé une série d'interpellations sur plusieurs secteurs de la ville. Ils auraient ciblé le quartier Pissevin et des zones proches du centre-ville. La Police Judiciaire de Nîmes et de Montpellier sont associées dans cette opération au Raid et à la BRI (Brigade de recherche et d'investigation).

Nîmes a été le théâtre à plusieurs reprises depuis début 2020 de tirs à l'arme lourde, en particulier galerie Wagner, la dernière fois début septembre. Presque chaque semaine, la police intervient dans des sous-sols d'immeubles et sur l'ensemble du quartier Pissevin.