Opération de collecte d'armes par l'État : plus de 1.800 armes rendues dans le Gard

Environ 1.400 fusils ou carabine, plus de 400 revolvers ou pistolets et une trentaine d'armes blanches ont été rendus dans le Gard lors de l'opération de collecte des armes par l'État. Le bilan s'élève en tout à 1.839 armes et près de 45.000 munitions. Par ailleurs, près de 300 personnes détentrices d'armes ont régularisé leur situation.

Si cette opération spéciale de régularisation et de récupération d'armes est maintenant terminée, l’enregistrement d’arme héritée ou détenue reste possible en se connectant sur le portail du ministère de l’Intérieur, et l’abandon d’armes se poursuit auprès des commissariats et brigades de gendarmerie.