Opération de contrôle de la gendarmerie : plus de 600 véhicules inspectés dans le Calvados

En moins de deux heures, samedi 29 janvier, les gendarmes ont contrôlé plus de 600 véhicules pour un bilan de 15 retraits de permis. Une opération menée en simultané sur 30 postes dans le Calvados.

Quatre jours après la publication des chiffres de la sécurité routière l'an passé, la gendarmerie du Calvados a mené une vaste opération de contrôle dans tout le département. Près de 115 militaires étaient engagés sur 30 postes différents samedu 29 janvier.

L'opération n'a durée que deux heures, entre 20h30 et 22h30. Un peu plus de 600 véhicules et personnes ont été contrôlés. Le bilan est de 15 retrait de permis, 17 conducteurs en état d'ébriété, 7 autres sous l'emprise de stupéfiants, et 4 personnes arrêtées en possession de stupéfiants.

Moins de morts sur les routes du Calvados

Menée en présence d'une équipe cynophile de la gendarmerie, l'opération s'est déroulée sous l’œil également de plusieurs membres du SDIS (Service départemental d'incendie et de secours) du Calvados.

Ce dispositif déployé par la gendarmerie s'inscrit dans le cadre la lutte contre l'insécurité routière. Mardi 24 janvier, la préfecture du Calvados avait publié les chiffres de la sécurité routière. En 2016, 33 personnes sont mortes sur les routes du départements contre 35 en 2015. Le nombre a également baissé, passant de 604 en 2015 à 598 en 2016.