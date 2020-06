Opération de contrôle de police chemin bas d'Avignon

L'opération de la Police nationale ce jeudi s'est organisée en 2 temps, à Nîmes. Au cours de la matinée, d'abord, la Direction Départementale de la Sécurité Publique du Gard a mené une opération d'envergure visant en particulier l'économie souterraine liée au trafic de stupéfiants sur le secteur du portal, avenue De Lattre de Tassigny et sur le centre commercial du Pont de Justice, quartier chemin Bas d'Avignon (une zone classée en ZSP). C'est dans ce quartier qu'un jeune de 21 ans a été tué, dans la nuit de dimanche à lundi.

Les Policiers engagés, appuyés par les chiens spécialisés en recherches de produits stupéfiants, d'armes et de munitions ont procédé au contrôle d'identité de 25 personnes ainsi qu'au contrôle des commerces. L'opération de Police a conduit à l'interpellation de trois personnes dont deux mineurs âgés de 15 et 16 ans pour détention de stupéfiants. Au total, la saisie représente 153 grammes de résine de cannabis, 28 grammes d'herbe de cannabis et 24 grammes de cocaïne dans des sachets conditionnés à la vente.



Dans l'après-midi, la Police a mené une seconde opération. Il s'agissait cette fois d'une sécurisation par une compagnie de CRS sur les quartiers Est du Mas de Mingue et du Chemin Bas d'Avignon. Une cinquantaine de CRS ont été déployés sur la zone de Sécurité Prioritaire dans le cadre de la lutte Anti-Délinquance.