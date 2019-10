Opération de déminage de grande ampleur dans le secteur de Boulogne-sur-mer

Dimanche 6 octobre à partir de midi, 25 000 personnes sont confinés chez elles à Boulogne-sur-mer, Outrau et au Portel. Les autorités procèdent à une grosse opération de déminage : il s'agit de désamorcer une bombe américaine de 250 kilos pêchée la semaine précédente par un pêcheur.

Boulogne-sur-Mer, France

L'engin de 250 kilos est stocké dans un local sur le port à Boulogne-sur-mer, depuis qu'un pêcheur l'a remonté à la surface vendredi 27 septembre. L'opération de déminage qui se déroule dimanche 6 octobre est de grande ampleur. Trois communes sont concernées par la zone de confinement dans un rayon d' 1 km 500 : Boulogne sur mer, Outreau et le Portel. Les 25 000 habitants concernés seront alertés par la sirène de leur ville, à midi, heure du début de l’opération

Une opération risquée

L’opération de neutralisation consiste à déplacer cette munition vers la mer pour la faire exploser à 2 kilomètres au large. Les risques sont réels pour les démineurs de la marine nationale, d’ou les précautions de sécurité prises par la préfecture.

Les sirènes de la ville indiqueront le début et la fin de l'opération

De midi à 18h45 au plus tard, les personnes habitant dans la zone de confinement devront rester chez elles (volets fermés et fenêtres ouvertes). La circulation dans le périmètre sera interdite. Nausicaa le centre national de la mer, situé dans la zone de confinement, est fermé au public et toutes les manifestations ont été annulées.

Cette opération de déminage d’une ampleur exceptionnelle mobilise 350 fonctionnaires de l’état et des collectivités locales. Le début et la fin du désamorçage seront signalés aux habitants par les sirènes des trois villes.