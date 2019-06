Opération de déminage jeudi 20 Juin à Quend sur la Côte Picarde

Les habitants de Quend, à coté de Fort Mahon, bousculés dans leurs habitudes ce jeudi matin par une opération de déminage. Une bombe allemande a été découverte sur la plage. Des mesures d'évacuation et de confinement sont mises en place de 7 h à 12 h .

Quend Plage, Quend, France

Cinq démineurs de la Marine Nationale de Cherbourg vont intervenir ce jeudi matin pour détruire l'engin datant de la deuxième guerre mondiale. Des mesures d'évacuation et de confinement sont mises en place pendant la durée des opérations. Les habitants, environ 150, situés dans un périmètre de 300 m autour de l'engin doivent quitter leur logement avant 7 h. La salle des fêtes de Quend sera ouverte pour les accueillir. Pour ceux qui vivent dans un périmètre de 1200 m autour de la bombe, ils doivent rester confinés, fermer les volets mais laisser les fenêtres ouvertes. Enfin durant les opérations prévues de 7 h à 12, le ramassage scolaire est suspendu pour les collégiens de Rue et les écoliers de Quend aux arrêts Chapelle et Camping du bois dormant situés dans le périmètre.