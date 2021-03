Opération de déminage terminée à Wissant, deux blocs de défense neutralisés

L'opération de déminage à Wissant, commencée à 7h ce mardi 2 mars, s'est terminée à 14h, comme prévu. Au final, deux blocs de défense datant de la Seconde guerre mondiale ont été neutralisés. La circulation est à nouveau possible dans le village.

Les deux blocs de défense contenaient deux mines antichar et un obus, soit 60 kilos d'explosifs.

Le confinement de la population de Wissant est levé à 14 heures ce mardi 2 mars. Les 896 habitants et les nombreux vacanciers ont dû se calfeutrer chez eux à partir de 7 heures du matin, le temps d'une opération de déminage, pour neutraliser un bloc de défense découvert le 19 novembre.

Les démineurs ont trouvé un second pieu Rommel dans le périmètre, et l'ont également fait exploser. Les blocs contenaient au total 60 kilos d'explosifs : deux mines antichar allemandes et un obus d'artillerie marine français. L'opération s'est bien passée.

L'obligation de confinement est désormais levée, la circulation est possible dans les rues du village.