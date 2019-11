Opération de gendarmerie à Objat : dix personnes interpellées après l'incendie d'un chalet

Objat, France

Trente-cinq gendarmes issus de différentes unités de la compagnie de Brive viennent de mener une importante opération à Objat, en Corrèze, un peu plus d'un mois après l'incendie volontaire d'un chalet de location, situé dans l'espace touristique dans le centre-ville. Il a été totalement détruit par les flammes pour un préjudice estimé à un peu plus de 100.000€.

Dix jeunes arrêtés

Ce mercredi à l'aube, à Objat et Varetz, dix jeunes âgés de 16 à 20 ans ont été arrêtés et placés en garde à vue, certains déjà défavorablement connus de la justice. Deux ont, in fine, été présentés à la justice. Un mineur de 16 ans a, une nouvelle fois, été placé sous contrôle judiciaire strict. Il comparaîtra ultérieurement devant le juge pour enfants. Un majeur de 18 ans, déjà connu de la justice, est lui passé en comparution immédiate ce vendredi devant le tribunal de Brive. Il écope d'un an de prison ferme, sans mandat de dépôt, et de six mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans. Le duo, qui a reconnu la participation à l'incendie, a également interdiction d'entrer en contact et de paraître dans l'environnement où les faits ont été commis.