Opération de police à Châtellerault : une interpellation pour port d'armes

Dans la soirée, ce mardi 29 septembre, une vingtaine de policiers de Poitiers et Châtellerault, mobilisés pour une opération de contrôle anti-drogue dans les quartiers des Renardières et de Châteauneuf.

Illustration : les policiers de Poitiers et Châtellerault ont effectué une trentaine de contrôles.

Ils ont effectué une trentaine de contrôles, ce mardi 29 septembre en fin de journée, dans deux quartiers de Châtellerault, Renardières et Châteauneuf. Une vingtaine de policiers venus de Poitiers et Châtellerault, avec un chien, ont mené cette opération anti-stup et voulue au niveau national par le ministre de l'Intérieur. Pas de saisie de drogue, malgré quelques inspections de caves. Une personne a été interpellée pour port d'armes.