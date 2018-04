A la demande du parquet, 90 policiers, gendarmes et fonctionnaires ont procédé à une série de contrôles au Nord de Pau dans le cadre d'une action nationale de lutte contre les vols de voitures et le trafic d'accessoires.

Pau, France

Une grosse opération de contrôles s'est déroulée ce mardi matin au Nord de Pau, dans le cadre du plan national de lutte contre les vols de voitures et d'accessoires auto. Cette action a mobilisé 90 policiers et gendarmes, ainsi que la guardia civil et des policiers espagnols. Entre 8 heures et 10 heures, ils ont procédé à plusieurs contrôles au rond-point de Berlanne, sur la route de Morlaas, au péage Pau-centre, au rond-point de la route de Bordeaux, et de la cité multimédia. Cette action s'est étendue au terrain des gens du voyages Nobel à Pau.

La police a saisi plusieurs épaves au terrain Nobel © Radio France - Daniel Corsand

Des épaves et des oiseaux

Lors d'une opération de police portant sur le trafic de stupéfiants, la police avait remarqué la présence sur le terrain de plusieurs épaves de véhicules. C'est pour cela qu'il a été décidé d'étendre cette opération à ce terrain de gens du voyage. Le parquet se refuse à préciser ce qui a été réellement saisi ce mardi matin. Selon des sources proches de cette opération, elle a été fructueuse. Personne n'a été interpellé et placé en garde à vue cependant, mais "plusieurs enquêtes vont être ouvertes". En marge de cette opération "voitures volées", des oiseaux, des espèces protégées ou réglementées, ont également été saisis.

Nous sommes un département frontalier et un véhicule volé peut aller très rapidement en Espagne. Donc ce type de contrôles chez nous sont toujours assez conséquents. Au cours de différentes opérations menées dans ce camp nous avions remarqué qu'il y avait beaucoup d'épaves de véhicules. Faut voir d'où elles viennent. Nous avons des spécialistes qui peuvent identifier l'origine des pièces et nous pouvons facilement remonter vers les propriétaires et les endroits où ça a été volé. — Un officier de police

