Opération de police au terrain Nobel à Pau : au moins 7 hommes interpellés

La police a fait irruption des l'aube ce mercredi matin, pour interpeller des hommes suspectés d'avoir fait des dégradations lors d'une manifestation de gens du voyage à Pau le 2 juin dernier

Plusieurs personnes ont été interpellées, suite à la manifestation qui a dégénéré le 2 juin prés du supermarché Auchan sur la route de Tarbes à Pau. Il semble que d'autres arrestations se soient produites dans le courant de la journée. Ils pourraient être finalement une dizaine à être poursuivis. Sur les sept personnes entendues ce mercredi matin, quatre ont été arrêtées au camp Nobel, les 3 autres se sont présentés au commissariat. Tous ont entre 18 et 35 ans. Les gardés à vue pourraient être jugés dés ce jeudi après midi dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate.

Une soixantaine de membres de la communauté des gens du voyage avaient manifesté devant le Centre hospitalier des Pyrénénées pour protester contre une décision de justice qui interdisait à Franck, le frère de Mickaël, tué par la police à Toulouse, d'assister aux obsèques. Ils avaient brûlé des pneus, des voitures, deux bus Idélis et saccagé des caddies et du mobilier urbain. Il y a un oncle, des cousins et des copains de Mickaël et Franck parmi les hommes interpellés.

Devant le commissariat Michel Adam, le grand père et Noel Adele dit "Mazout", porte parole du camp Bobel attendent des nouvelles, et regrettent la méthode musclée de la Police de Pau qui a bénéficié du renfort de la BRI pour l'opération de ce mercredi matin.

Tous le monde est choqué là. Il suffit de dialoguer. Elle est où la sérénité? C'est tout à fait normal qu'il y ait une enquête de police. Mais c'est avec la force. Jamais avec le dialogue.