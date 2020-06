Une nouvelle opération de police a été menée ce lundi matin dans le quartier des Grésilles à Dijon. L'objectif pour les forces de l'ordre était de trouver des armes et des stupéfiants. Neuf personnes ont été interpellées.

Opération de police dans le quartier des Grésilles à Dijon : de la drogue et des armes saisies

De nouvelles perquisitions, après celles de vendredi dernier, ont eu lieu ce lundi matin dès 6 heures dans le quartier des Grésilles à Dijon. L'objectif pour les gendarmes et les policiers était de trouver des armes et des stupéfiants.

Les 33 policiers de la Direction départementale de la Sûreté Publique, ainsi que les équipes cynophiles avec l'aide des policiers du RAID et un escadron mobile de gendarmerie mobile ont découverts 158 grammes d'herbe de cannabis, 233 grammes de résine de cannabis, 91 grammes de cocaïne, 58 grammes d'héroïne mais aussi 5 balances de précision et la somme de 3150 euros.

Dans leurs perquisitions, les forces de l'ordre ont aussi découverts 3 carabines démontées et des sacs contenant entre 2 et 3 kilos de cartouches à blanc et des cartouches de calibre 9 mm. Sur le toit terrasse d'un bâtiment ont été découverts des tubes de lanceurs à tirs de mortiers.

Lors de ces perquisitions, 9 personnes ont été interpellées dans le quartier des Grésilles et à Saint Apollinaire. Toutes ont été placées en garde à vue. Le procureur de la République de Dijon Eric Mathais doit s'exprimer sur cette enquête dans les prochains jours.