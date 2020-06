Opération de police dans le quartier Lorette à Saint-Malo

La police nationale et la police municipale ont mené une opération ce vendredi 5 juin dans le quartier Lorette suite à de nombreux signalements de nuisances et d'incivilités.

Une vingtaine d'agents de la police nationale et de la police municipale ont mené cette opération, avec l'appui du bailleur social, entre 11h00 et 12h30. Elle fait suite au ras le bol des riverains du quartier Lorette qui signalent fréquemment des regroupements de jeunes en scooters sans casques et qui créent des nuisances et des incivilités dans les parties communes des immeubles du quartier.

Les carcasses de scooter ont été découvertes dans le sous sol des immeubles - Police de Saint-Malo

Des carcasses de scooters enlevées et une personne interpellée

Trois carcasses de scooters ont été enlevées dans le sous sol des immeubles et une personne a été interpellée pour infraction à la législation sur la drogue, port d'arme prohibé, en l'occurrence un couteau, et rébellion. La police entend ainsi aussi montrer sa fermeté face aux fréquents "rodéos" en scooters dans le quartier. Elle prévient que ce genre d'opération sera renouvelée aussi souvent que nécessaire.