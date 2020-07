Opération de police impressionnante à Nice

Les habitants et les commerçants de la rue Paganini et de la rue d'Italie dans le centre-ville de Nice ont été surpris ce mercredi matin de voir débarquer plus d'une dizaine de véhicules de police et les hommes du Raid. L'opération a eu lieu en fin de matinée. Elle a duré une petite heure. Un drone a été utilisé.

Les hommes du Raid ont été déployés pour interpeller un ou plusieurs individus dans le cadre d'une enquête. D'après une source policière, l'enquête débute. Impossible pour le moment de savoir sur quoi porte cette investigation. La police d'élite est régulièrement appelée pour porter assistance dans le cadre d'interpellations précise la source policière.