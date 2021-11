Opération de reboisement à Fos-sur-mer

C'est un vaste terrain vague qui fait face au cimetière de Baume Loubière à Fos-sur-Mer. Pas vraiment l'endroit le plus bucolique de la Provence, le site est jonché de détritus, de gravas, de déchets sauvages.

C'est pourtant là que l'association "Replanter notre forêt provençale" a décidé de replanter un milliers d'essences variées. Pour que la nature reprenne ses droits dans cet espace.

Des feuillus mais pas de pins !

Dimanche, après un grand nettoyage et un tri sélectif minutieux, chacun peut donc venir avec une pelle, une pioche, une paire de gants, et replanter son arbre : "les arbres sont offerts, on en plante un millier, espacés chacun de 4 à 5 mètres, uniquement des feuillus comme les oliviers, les amandiers, les chênes, la arbousiers" précise Julien Altero, pompier professionnel de 33 ans, amoureux de la nature.

"On ne replante pas de pins", précise Sébastien Leroy, biologiste de l'association : "il vaut mieux replanter des feuillus, pour que les feuilles tombent et fassent de l'humus, _ça permet de recréer de la biomasse en quantité_, de lutter contre les incendies et de favoriser l'humidification de la parcelle".

Des résultats visibles dans 10 à 15 ans

Les résultats de cette reforestation seront visibles dans 10 à 15 ans. Olivier Platon est en charge du dossier à la mairie de Fos-sur-Mer : "_C'est capital pour notre ville_, connue pour sa pollution de l'air, et fortement industrialisée. Que la nature reprenne un peu de terrain c'est très important."

Pour que l'opération soit un succès, chacun peut venir, seul, en famille, en groupe. Les arbres sont offerts mais il faut se munir de son matériel : gants, pelles, pioches. Ne restera qu'à faire un grand trou, planter son arbre, puis le pailler et le protéger pour l'hiver.

De grandes cuves d'eau seront ensuite disposées sur le terrain pour permettre aux écoliers de la ville, selon un planning très précis, d'assurer l'arrosage régulier des arbres. Chaque arbre portera le nom de la personne qui l'aura planté. "C'est indispensable de faire participer les citoyens et de transmettre le respect de l'environnement aux générations suivantes. Il n'y a que comme cela que l'on peut faire prendre conscience, durablement, de l'importance de la nature sur notre planète", précise Julien Altero.

Rendez-vous donc ce dimanche 28 novembre entre 9H et 17H chemin de baume Loubière, à Fos-sur-Mer.