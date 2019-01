Opération de sauvetage à 10 mètres de profondeur pour les pompiers de l'Hérault

Une personne a fait une chute de dix mètres près de la grotte des dames sur la commune de Saint-Bauzille-de-Montmel (Hérault). Elle a pu être secourue par le groupe de recherche et d'intervention en milieu périlleux des pompiers et des spéléologues.

Saint-Bauzille-de-Montmel, France

Les spéléologues et les pompiers ensemble pour secourir une personne tombée près du secteur de la grotte des dames à Saint-Bauzille-de-Montmel (Hérault). Les circonstances de la chute sont inconnues. La victime est restée coincée dans une cavité à 10 mètres de profondeur. Elle a pu être dégagée et remontée après plus d'une heure d'intervention grâce à une vingtaine de sapeurs-pompiers des centres de Saint-Martin, Ganges et Montpellier Paillade. Elle a pu être examinée par un médecin sur place.