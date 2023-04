Opération de sauvetage de deux randonneurs au Carlit : deux hélicoptères ont pu décoller ce lundi soir

Heure après heure, l'inquiétude grandit sur le sort de deux randonneurs espagnols, qui se sont égarés en pleine tempête samedi sur les pentes du Carlit, le plus haut sommet des Pyrénées-Orientales. Depuis qu'ils ont donné l'alerte dimanche matin, après une première nuit dehors, d'intenses opérations de recherche ont été lancées par les CRS de montagne, épaulés par le PGHM (Peloton de gendarmerie de haute-montagne). Mais les conditions sont extrêmes, entre chutes de neige, visibilité quasi-nulle et rafales de vent à 150 km/h.

A la faveur d'une accalmie ce lundi après-midi, deux hélicoptères ont enfin pu décoller pour survoler le secteur. Les secouristes espèrent que les randonneurs sont équipés de lampes frontales, pour pouvoir faire des signaux lumineux lorsque la luminosité va décliner. "Les prochaines heures s'annoncent cruciales", indique un membre des CRS, "il faut éviter à tout prix qu'ils ne passent une troisième nuit dehors, avec des températures ressenties en dessous de -10 degrés".

La zone de recherche est immense : les randonneurs se sont perdus dans le brouillard et ont été incapables de donner leur localisation. Les secouristes ne savent pas sur quel versant du massif ils se trouvent. Et depuis dimanche, leur téléphone ne répond plus.

Malgré tout, les CRS veulent garder espoir : "Ce sont des randonneurs bien équipés : ils avaient prévu de passer la nuit dans un refuge non gardé, donc ils ont des équipements chauds et des duvets. Et ils avaient deux jours de nourriture sur eux". Reste à savoir si les deux hommes ont réussi à trouver un abri de fortune, pour échapper aux rafales de vent et au froid glacial. Lorsqu'ils ont appelé les secours dimanche matin, ils avaient déjà du mal à manipuler leur téléphone avec leurs doigts engourdis.