Opération de sauvetage de sept chiens en plein centre d'Avignon

Une opération de sauvetage a été organisée ce lundi 27 juillet à Avignon avec la police et la SPA. Suite à plusieurs plaintes pour nuisances sonores et une plainte pour maltraitance animale des voisins, les forces de l'ordre sont intervenues rue des infirmières dans le centre ville d'Avignon. Elles y ont découvert sur place six chiens rottweiler et un chien berger allemand dans un état sanitaire catastrophique dont une femelle avec une tumeur au niveau d’un mamelon d’environ 20 cm.

La propriétaire, maître-chien de métier, est soupçonnée de maltraitance, de privation de soins et d'élevage clandestin. Le domicile était lui aussi totalement insalubre, jonché d’immondices et d’excréments.

Les chiens ont été récupérés par la SPA et ont été accueillis au refuge de l'espoir à Pierrelatte dans la Drôme.