Opération de sauvetage impressionnante pour six randonneurs piégés par le blizzard dans le Forez

Six stéphanois se sont retrouvés piégés par des rafales de vent et un froid intense samedi soir, sur les crêtes du Forez. Ils ont pu être secourus, dans des conditions extrêmement difficiles, par des militaires et gendarmes. Une opération qui a duré toute la nuit.