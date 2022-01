Opération de taille pour sauver les vignes victimes du gel dans le Gard

Souvenez-vous : le 8 avril dernier le Gard était touché par un épisode de gel d'une rare intensité. Le thermomètre était parfois descendu jusqu'à moins 7 degrés. Ces températures glaciales avaient causé des dégâts considérables dans les exploitations agricoles et notamment dans les vignes. Dans certaines zones, les viticulteurs avaient perdu jusqu'à 80% de leur récolte. Aujourd'hui, l'enjeu est d'essayer de faire repartir au mieux les vignes qui ont résisté. Pour cela, il faut réaliser une taille adaptée. C'est dans cet objectif que la chambre d'agriculture du Gard propose des séances de démonstration pour guider les vignerons dans cette tâche délicate.

Un travail long et fastidieux

L'une de ces séances s'est déroulée mercredi 12 janvier à Maruéjols-lès-Gardon, non loin de Lédignan. Comme la vigne est extrêmement résistante, il est possible d'en sauver une partie même si elle a beaucoup souffert des températures glaciales précise Cyril Cassarini technicien à la chambre d'agriculture du Gard : "Clairement je croyais que certaines parcelles allaient vraiment mourir. Finalement beaucoup sont reparties, mais il ne faut pas se tromper dans la taille. Cela demande davantage de réflexion qu'une taille habituelle car il faut restructurer le cep de vigne".

Un travail long et fastidieux. Cela prend entre 30 et 60% de temps en plus qu'une taille habituelle mais le jeu en vaut la chandelle si l'on en croit Cyril Cassarini : "Les anciens disent qu'après une année de gel la vigne s'est reposée et vous avez une grosse production". C'est en tout cas le vœu le plus cher de la dizaine de viticulteurs venus assister à cette séance de démonstration de taille.