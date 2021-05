Opération déminage inédite sur la plage des Grandes Dalles près de Fécamp

"Retrouver des obus sur la côte normande c'est fréquent, mais des comme ça, non !". Emmanuel Favey, le maire de Saint-Pierre-en-Port a interrogé son prédécesseur et les habitants les plus anciens de sa commune et ils sont formels, c'est la première fois qu'une opération de déminage de cette taille va se tenir sur la commune.

Grandes marées et engin exceptionnel !

En fait, l'obus de la seconde guerre mondiale a été mis au jour à la faveur des grandes marées en février dernier. Avec le mouvement de la mer, des rochers se sont déplacés, le sable a bougé et l'engin est apparu. Il ne s'agit pas de n'importe quel obus explique le maire Emmanuel Favey : " il est imposant, 150 kilos, 80 cm de long et 27 de diamètre. Mais surtout la tête est toujours active avec environ 35 kilos d'explosif à l'intérieur", ce qui nécessite évidemment une opération de déminage particulièrement minutieuse.

Un QG posté à la mairie

La charge de l'obus et la position dans laquelle il a été découvert ( à 1 mètre 50 de profondeur) rendent ce déminage délicat. C'est d'ailleurs pour cette raison que les professionnels ne sont pas intervenus avant. Dès 6 heures du matin ce mercredi, des gendarmes mobiles vont surveiller les barrages filtrants autour du périmètre de sécurité, une navette sillonnera la côte pour éviter que des embarcations s'approchent, et un hélico va survoler le secteur. Tout devrait être terminé pour 15 heures.