Opération "flyers" pour les forces de l'ordre en Isère

Objectif : sensibiliser et recueillir des renseignements sur les lieux et heures où ce sentiment d'insécurité est le plus palpable

Il y avait un rassemblement inhabituel de forces de l'ordre entre 17h et 18h ce mardi 30 mais au soir devant la gare de Grenoble. Des policiers municipaux et nationaux ont distribué des tracts pour marquer le début d'une campagne nationale de lutte contre l'insécurité des femmes dans l'espace public. Un peu plus tôt des gendarmes en avaient fait de même dans les tramways et bus grenoblois. Une opération "de proximité, explique le préfet de l'Isère Laurent Prevost, entre les forces de police et de gendarmerie et en particulier les femmes dont on sait qu'elles sont davantage soumises à des pressions sur l'espace public. Des femmes dont on sait aussi qu'elles les ressentent de manière plus forte. Et donc le souhait du ministre de l'Intérieur c'est que dans toute la France, il y ait une campagne de contact, d'échanges [...] et une offre de service qui est finalement incarnée par ce prospectus".

216 faits depuis le début de l'année en Isère

Sur le prospectus en question il y a notamment une adresse internet masecurite.fr où il est possible de signaler des faits et "de tchater avec des policiers et gendarmes 24h sur 24". Un des objectifs est de permettre des remontées d'informations sur les lieux, heures et situations dans lesquelles les femmes se sentent le plus menacées ou le plus en danger. En Isère 226 agressions de femmes sur l'espace public ont été recensées depuis le début de l'année 2023. Cent soixante six d'entre-elles ont eu lieu en zone gendarmerie et 60 en zone police.