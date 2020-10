Pyrénées-Orientales : opération hors norme des CRS de haute montagne pour secourir un jeune randonneur

Les CRS de Bolquère ont secouru dans la nuit de dimanche à lundi un jeune randonneur de 22 ans dans le massif du Canigou qui ne pouvait plus bouger à cause d'une blessure à la cuisse. Une opération en pleine nuit à 2.500 mètres d'altitude avec des rafales de vent et par moins 20 degrés.

Il se souviendra longtemps de sa sortie en montagne. Un randonneur de 22 ans a passé la nuit de dimanche à lundi à plus de 2.500 mètres d’altitude dans le massif du Canigou au dessus du refuge de Batère. Il ne pouvait plus bouger à cause d'une blessure à la cuisse. Le jeune homme a alerté les secours vers 17h30 ce dimanche. Les CRS de Bolquère ont mené une opération de secours hors norme dans le froid par - 20 degrés et avec des rafales de vent à 140 km/h.

Avec ces conditions météorologiques déplorables, les CRS ont tout de même réussi à atteindre le jeune homme après quatre heures d'intervention aux alentours de 22 heures dimanche soir. L'hélicoptère de la sécurité civile a d'abord déposé deux militaires à trois kilomètres de la victime. Une opération "exceptionnelle" selon les CRS à cause d'un manque total de visibilité. Quatre autres militaires sont partis à pied du poste.

Géolocalisé grâce à son téléphone

Sans se faire entendre à cause des rafales de vent, les CRS ont finalement trouvé le jeune homme grâce à son téléphone portable. Il a été géolocalisé. Le randonneur était presque en hypothermie. Les secours et le randonneur ont passé la nuit de dimanche à lundi au refuge Arago pour se réchauffer. Ils ont finalement été récupéré ce lundi matin par l'hélicoptère de la sécurité civile.