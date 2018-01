Lyon Part-Dieu, Lyon, France

Selon la SNCF, un groupe important et très bruyant était difficile à gérer dans ce TGV entre Paris et Évian-les-Bains. La décision a donc été prise d'arrêter le train sur une voie isolée en gare de Lyon Part-Dieu. La police est intervenue en nombre comme le montrent les photos et vidéos de plusieurs témoins présents en gare.

Un regroupement de policier ( qui grossis actuellement ) a lyon part dieu pic.twitter.com/XMVwjUhgSJ — NIGGA IN WRONG HOLE (@Le_Nawek) January 13, 2018

Selon la SNCF, cette intervention n'aura aucun impact sur le trafic et ne provoquera aucun retard sur les autres trains. L'opération devrait se terminer un peu avant midi.