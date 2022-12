Opération restitution d'armes : plus de 1300 armes collectées en Moselle

Plus de 1300 armes restituées, 400 armes déclarées aux autorités... En Moselle, l'opération d'abandon d'armes lancée par le Ministère de l'Intérieur a rencontré un certain succès. Entre le 25 novembre et le 2 décembre, il était proposé aux détenteurs d'armes de les déposer aux autorités, ou de les faire enregistrer. Quatre sites de collecte avaient été ouverts en gendarmerie et hôtel de police à Château-Salins, Farébersviller, Metz et Thionville.

Il s'agissait d' "Éviter les accidents domestiques et lutter contre les violences intrafamiliales" , a expliqué sur France Bleu Lorraine Jean-Simon Mérandat, responsable du service central des armes et explosifs au ministère de l'intérieur.

Déclaration des armes obligatoire à partir de juillet prochain

Dans le détail, 1344 armes ont été remises aux autorités en Moselle, 411 armes ont été déclarées sur le système d’information sur les armes (SIA). La Préfecture précise que "L'abandon d'armes est toujours possible auprès des commissariats et des brigades de gendarmerie. Par ailleurs, le SIA évolue pour permettre aux particuliers détenteurs d'une arme héritée ou trouvée de la déclarer en ligne aux services de l'État". La déclaration dans ce fichier sera obligatoire pour détenir une arme à partir du 1er juillet 2023.