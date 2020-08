Opération de sensibilisation organisée ce mercredi par la Police de Châteauroux

Police nationale, police municipale et sécurité routière profitent de l'été pour aller à la rencontre des Castelroussins et leur rappeler les règles de bonne conduite dans l'espace public.

Deux agents de police à moto encadrent Daniel, volontaire pour faire tester sa moto : "J'ai fait changer le pot il y a peu et malgré le certificat que l'on m'a donné, je veux avoir la conscience tranquille". Un fonctionnaire de police installe le sonomètre et demande au motard de démarrer son engin : "Normalement, sur la carte grise, il est inscrit que 85 décibels. On va regarder si tout est conforme". Résultat : 93 décibels au compteur. Daniel en est quitte pour retourner chez le garagiste.

"Certains viennent de bonne foi, comme ce Monsieur, s'assurer que tout est bon, explique le major Seguin, du commissariat de Châteauroux. Aujourd'hui, c'est de la pédagogie. Le cas échéant, ils peuvent prendre rendez-vous chez le garagiste pour se mettre aux normes". Le major insiste : ce rendez-vous est aussi l'occasion de se rapprocher de la population. "Nous sommes là pour créer du lien, de la proximité. Et parfois changer un peu le regard que l'on porte sur nous".

Un peu plus loin, Alain Aubrun, adjoint à la coordination sécurité routière à la Préfecture de l'Indre, rappelle les règles de bonne conduite aux enfants : port du casque obligatoire pour les moins de 12 ans, pas de vélo sur le trottoir pour les ados ou les adultes, système d'éclairage et casque obligatoires sur les trottinettes et gyropode. A défaut, vous vous exposer à une amende pouvant atteindre 750 €. "On en profite aussi pour faire passer des messages aux parents. Les enfants sont de bons ambassadeurs : ils signalent aux parents quand ils roulent trop vite ou ne respectent pas le code de la route".

La police et la sécurité routière tiendront un stand ce mercredi 19 août de 14h30 à 16h30 au skate parc de Belle Isle à Châteauroux.