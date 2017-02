Opération "Skydome", les gendarmes francs-comtois démantèlent un gang de voleurs de coffres forts

Cinq hommes ont été interpellés à Galati en Roumanie, ils sont suspectés d'avoir commis une série de 25 cambriolages de supermarchés en France. En novembre 2015 ils auraient volés les coffres forts des Intermarché de Maîche et des Hôpitaux-Neufs. Des gendarmes bisontins ont aidé à leur arrestation

En novembre 2015, les magasins "Intermarché" de Maîche et des Hôpitaux Neufs avaient été victimes de vols par effraction, et leurs coffres forts avaient été dérobés. Après recoupements, ce sont 25 supermarchés en France qui avaient été ciblés, et dont les vols étaient perpétrés de la même façon. Les cambrioleurs s'introduisaient par le système de désenfumage , passaient par le toit avant de s'enfuir avec les coffres forts. Le préjudice total sur ces faits en France est estimé à 720 000 euros.

Opération "Skydome"

Pour mener l'enquête, les gendarmes de la Section de Recherche de Besançon et ceux de l'OCDLI ( office central de lutte contre la délinquance itinérante) avec l'aide de la brigade de recherche de Pontarlier montaient l'opération " Skydome". En juin 2016, le groupe de voleurs présumés quitte la France, passe par l'Allemagne où ils sévit aussi et regagne la Roumanie. Dans le cadre d'une demande d'entraide pénale et internationale, pilotée par la JIRS de Nancy , des policiers roumains assistés de deux gendarmes francs-comtois ont interpellés jeudi 9 février cinq voleurs à Galati au sud est de la Roumanie. Quatre voitures ont été saisies, un véhicule avec des caches et des téléphones également ont été découverts. 81 380 euros ont aussi été saisis en liquide et retrouvés sur des comptes bancaires.

Deux autres suspects courent toujours dans la nature , et deux mandats d'arrêts européens sont délivrés aux autorités allemandes. En ce qui concerne les cinq interpellés, ils sont placés en détention en Roumanie, en vue d'être remis à la justice française et entendus par un juge d'instruction. Ils pourraient être déférés dans un délai d'un mois.