Opération spectaculaire des forces de l'ordre à La Bachellerie en Dordogne

De très nombreux policiers et gendarmes sont intervenus ce mardi en fin d'après-midi, à La Bachellerie, près du Lardin Saint-Lazare, en Dordgone. Selon Sud Ouest, deux voitures ont été interceptées, et cinq personnes interpellées.

L'opération était d'envergure, ce mardi 15 février vers 17 heures à La Bachellerie, à l'Est de la Dordgone. Des témoins ont raconté à France Bleu Périgord une intervention d'une dizaine de véhicules de police et de gendarmerie. Il s'agissait des groupements d'intervention régionaux (GIR) qui regroupent policiers et gendarmes. Ils agissaient à la demande d'un juge basé à Bordeaux.

Selon Sud Ouest, deux voitures qui roulaient sur la départementale 6089 ont été interceptées par des policiers cagoulés. Toujours selon le journal, les cinq personnes qui se trouvaient dans les voitures ont été arrêtées. Le parquet de Périgueux ne souhaitait pas, mardi après-midi faire de commentaire sur les motifs de cette opération.