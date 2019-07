Opération tranquillité vacances : à Delle, les gendarmes surveillent les maisons pour éviter les cambriolages

Delle, France

Attention aux cambriolages pendant les vacances ! L'été, les effractions dans les maisons sont souvent en hausse. Pour éviter les visites indésirables, la gendarmerie propose à "l'opération tranquillité vacances". Le dispositif existe depuis 2009 dans toute la France. L'idée c'est de faire surveiller vos maisons par les forces de l'ordre pendant votre absence.

S'inscrire auprès de la gendarmerie

Pour cela, il suffit de télécharger le formulaire sur internet ou de se rendre directement à la gendarmerie ou au commissariat dont votre habitation dépend. Il faut indiquer les dates de départ en vacances, votre contact (même en vacances), les personnes à prévenir en cas de problème, le nom des personnes qui peuvent passer pendant votre absence et indiquer si la maison est équipée d'une alarme.

Le formulaire - DR

Passages réguliers des gendarmes

Les données sont ensuite saisies dans un logiciel et disponibles sur les téléphones et les tablettes des officiers. "On peut laisser un bulletin de passage dans les boîtes aux lettres, ou bien on valide notre passage sur nos téléphones ce qui permet de savoir quand la dernière patrouille est passée et a fait le tour de la maison" explique l'adjudant chef Frédéric Imbert de la brigade de Delle, dans le Territoire de Belfort. "Aujourd'hui par exemple, toute les maisons ont été contrôlées au cours des dernières 24 heures" affirme-t-il.

"Les statistiques prouvent que les maisons qui sont inscrites dans le cadre l'opération tranquillité vacances sont très rarement cambriolées" ajoute l'adjudant chef.

Les patrouilles vérifient régulièrement qu'il n'y a pas d'effraction dans les maisons concernées par l'opération tranquillité vacances. © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

Quelques conseils pour minimiser les risques de cambriolages

ne pas donner ses dates de départs sur les réseaux sociaux

fermer les fenêtres et les volets

vérifier que tous les accès sont sécurisés et fermés

prévenir ses voisins

mettre une alarme

L'opération tranquillité vacances fonctionne toute l'année et pas uniquement pendant les vacances d'été.