Opération Tranquillité Vacances en Moselle : la police patrouille "à toute heure du jour et de la nuit"

C'est un dispositif qui existe depuis 1974 ! L'Opération Tranquillité Vacances (OTV) vous permet de signaler votre absence de votre domicile pendant vos congés, et la police ou la gendarmerie passe régulièrement chez vous pour vérifier que tout va bien. Depuis un an, il n'y a même plus besoin de passer au commissariat ou à la gendarmerie : vous pouvez vous inscrire en ligne . La surveillance se met en place quelques jours plus tard.

Plusieurs centaines d'inscrits sur la région messine

Exemple lors de cette patrouille à Marly, au sud de Metz, une commune où de nombreux quartiers sont pavillonnaires. Les policiers se déplacent "en voiture siglée ou banalisée, à toute heure du jour et de la nuit. Nos patrouilles sont totalement aléatoires", précise le commissaire Luc Brun, afin que les cambrioleurs ne puissent pas anticiper. Chaque service est mis à contribution, de la brigade anticriminalité (BAC) aux policiers à vélo en centre-ville.

Première maison. Chaque ouverture est vérifiée : fenêtre, porte, volet... Les occupants ont même renforcé la clenche de la porte de leur véranda avec un bâton de bois en travers : "C'est efficace, c'est bien sécurisé. Les occupants ont fait ce qu'il fallait pour éviter toute intrusion", remarque le commissaire. Les conteneurs à poubelle ont été rangés avec soin et non laissés dehors dans la rue : "C'est classique : on part en vacances, on laisse le sac poubelle de recyclage devant chez soi, mais le ramassage n'a lieu que cinq ou six jours plus tard : les cambrioleurs vont remarquer qu'il n'y a personne dans la maison".

Autre maison à vérifier, quelques rues plus loin. "Les policiers ont leur téléphone avec un système de géolocalisation, et voient en temps réel les habitations inscrites au dispositif", explique Luc Brun. Ici, une fenêtre a été laissée entrouverte, pour aérer. "Mais ce n'est pas grave car il y a de solides barreaux devant. Il serait difficile de rentrer par ici". Tout est en ordre, la patrouille peut continuer. Les policiers vont renseigner leur heure de passage dans leur fichier.

Le dispositif OTV est surtout utilisé en été pendant les grandes vacances, mais il est disponible toute l'année. Depuis le lancement de l'inscription en ligne, 1.800 foyers ont sollicité ce service en Moselle, hors inscriptions en commissariat ou gendarmerie.

Vigilance du voisinage

Mais si elle passe de manière aléatoire, la police ne peut évidemment pas être présente partout, tout le temps. Il ne faut donc pas hésiter à prévenir ses voisins de son absence, et les voisins ne pas hésiter à appeler la police au moindre doute ! C'est la meilleure manière de prendre les cambrioleurs en flagrant délit : "On a de moins en moins d'appels de ce type, comme si les gens avaient peur de nous déranger pour rien. Mais nous sommes là pour ça ! On se déplace, pour faire ce qu'on appelle une 'levée de doute'. Si tout va bien, tant mieux. Si ce sont des cambrioleurs en action, ça nous permet d'intervenir très vite et de manière efficace".