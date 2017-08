Opération Tranquillité Vacances : un coup d'arrêt pour les cambriolages

Pendant vos vacances, la gendarmerie et la police surveillent votre maison. C'est l'opération "Tranquillité vacances". Dès que vous vous absentez de votre domicile, vous pouvez demander une surveillance régulière de vos biens par les forces de l'ordre.

La lutte contre les cambriolages fait des progrès en Charente. Et l'opération "Tranquillité vacances" n'est pas complètement étrangère à ces bons résultats. Pendant vos absences, et pas seulement pendant les vacances scolaires, la gendarmerie et la police nationale font des rondes pour surveiller vos maisons ou vos locaux professionnels (cabinets médicaux également). Tous les deux jours en moyenne, les logements inhabités sont visités par les forces de l'ordre.

Surveillance des façades et des abords des maisons © Radio France - Pierre MARSAT

Pour le seul mois de juillet, 70 personnes étaient inscrites à cette opération "Tranquillité Vacances". Mais en 2016, il y a eu 544 demandes sur le département : 372 pour l'agglo d'Angoulême, et 172 pour la région de Cognac. Il suffit d'en faire la demande auprès de la Police Nationale ou de la Gendarmerie.

Reportage avec une patrouille de la Police Nationale pour sécuriser 3 habitations Copier

L'opération "Tranquillité Vacances" participe à la baisse du nombre des cambriolages en Charente. Une baisse de 25,5% en Juillet (39 vols avec effraction en zone police contre 51 l'an passé), et sur l'année, une augmentation de 31,5% des affaires élucidées (on est passé de 92 faits à 121).

Interview du Major Eric Varnier, de la direction départementale de la sécurité publique en Charente Copier

Si vous êtes témoin d'un cambriolage chez un voisin, ou si vous avez un doute, la police dispose désormais d'une adresse mail : cambri-police16@interieur.gouv.fr