Opérations anti drogue à Bellevue : les habitants préféreraient une présence au quotidien

Dans le quartier Bellevue, à Nantes, deux opérations anti drogue se sont déroulées à deux semaines d'intervalle. Les habitants, eux, ne voient pas la différence au quotidien et aimeraient plus de présence policière ou d'éducateurs de rue.

Dans le quartier Bellevue, à Nantes, deux grosses opérations anti drogue se sont déroulées à deux semaines d'intevalles. La première pour trafic d’héroïne, la deuxième de cannabis. Si certains habitants sont un peu soulagés, ils restent dubitatifs. Selon eux, ça n'empêche pas les dealers et "guetteurs" d'être présents partout dans le quartier.

Ils sont présents partout du matin au soir : devant la pharmacie, devant le café, devant le petit magasin.

Sur la place Mendès-France, le malaise se ressent quand on parle du trafic de drogue aux habitants. Certains veulent bien en parler, mais pas au micro, par peur des représailles, ou alors sans donner leur prénom. Cette habitante raconte par exemple que ne laisse pas sa fille sortir seule, même en pleine journée.

Ce serait rassurant d'avoir des gens formés pour aller voir les jeunes, et leur trouver un autre avenir.

Cet autre riverain, qui habite le quartier, ne voit pas de différence dans son quotidien, malgré ces opérations policières : "Les guetteurs sont pénards. Ils recrutent même d'autres jeunes, c'est le monde à l'envers.". Lui aimerait qu'il y en ait plus pour que ça encourage les réseaux de trafic de drogue à partir. Une autre habitante, de son côté, voudrait que les jeunes concernés soient plus accompagnés.

Et puis, ces habitants veulent aussi qu'on parle de leur quartier en bien, et pas que quand il se passe des choses négatives. "Moi, tout le monde est toujours gentil et poli avec moi" raconte une commerçante, qui refuse de résumer Bellevue au trafic de drogue.