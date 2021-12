"Ophélie, Teddy, Diogo, Loïc, Allan et Yonas", l'hommage quatre ans après le drame de Millas

Depuis 2017, la date du 14 décembre est liée au drame de Millas. Ce jour-là, six adolescents sont morts dans un accident de la route entre leur bus scolaire et un TER. Quatre ans plus tard, les familles, les pompiers, les proches ou encore l'ancien Premier ministre étaient sur place pour un hommage.

"Allan, Diogo, Loïc, Ophélia , Yonas et Teddy", les noms des quatre adolescents sont visibles sur la stèle en hommage aux victimes de l'accident de Millas. Ce 14 décembre 2017, leur bus scolaire a été percuté par un TER au niveau du passage à niveau à Millas (Pyrénées-Orientales). Quatre ans plus tard, les proches, les familles, les élu(e)s, les pompiers, mais aussi l'ancien Premier ministre Edouard Philippe, se sont rassemblés pour un hommage.

Sobriété et émotion

En plus des prénoms des victimes, ceux des 17 blessés "marqués à jamais" ont également été énumérés au micro devant la stèle ce mardi 14 décembre à Millas. "Alicia, Amans, Arnaud, Assia, Cédric, Elona, Enzo, Gauthier, Ines, Léana, Lina, Océane, Margaux, Marylise, Mathis, Océane, et Raphaël". D'ailleurs, certains d'entre eux étaient discrètement présents dans la foule. Au pied du monument, à quelques mètres à peine du passage à niveau, les gerbes de fleurs ont été déposées tour à tour devant les familles qui faisaient bloc, comme si elles voulaient être plus fortes pour encaisser l'émotion.

Dans le lot, Stéphane Mathieu, papa d'Ophélie. L'adolescente avait 14 ans au moment du drame. La dernière photo souvenir du papa, c'est sa petite fille devant le sapin de Noël. Alors forcément, la période est très difficile : "Cette date est ancrée à vie, et on l'appréhende. De toute façon, on appréhende tous le mois de décembre. Ces moments-là sont très difficiles parce qu'après le 14, il y a Noël, et l'année de l'accident, on avait déjà préparé tous les cadeaux. Ophélia est présente du matin au soir, on pleure tous les soirs, on est sous anti-dépresseur et ça ne nous empêche pas d'avoir une vie assez compliquée."

Une période marquée aussi dans l'esprit d'Ali Bouaziz, adjudant chef au centre de secours de Millas. Il fait partie des premiers pompiers à être intervenus sur place le jour du drame. "C'était une scène de guerre. C'est des moments qu'on garde à vie. À chaque fois que je passe ici, je marque un arrêt pour avoir une pensée pour les victimes. Je n'oublierai jamais."

Ali Bouaziz est adjudant chef au centre de secours de Milla. Il ne pourra jamais oublier cette intervention. © Radio France - Nina Valette

Un témoignage qui fait écho aux propos d'Edouard Philippe sur TF1. Dans l'émission sept à huit, l'ancien Premier ministre est revenu sur ce qu'il appelle "son pire souvenir à Matignon". "Je me souviens, juste après la catastrophe, on a été voir les pompiers qui avaient ramassé les corps. Et franchement, c'était des grands gaillards, des types solides… Ils en ont vu…. Et bien, je me souviens de leur regard à tous." Edouard Philippe qui a fait le déplacement ce mardi dans les Pyrénées-Orientales pour lui aussi déposer une couronne de fleurs au pied de la stèle, sans prendre la parole devant la presse.