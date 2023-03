Opposés à la reforme de la police judiciaire, les policiers de Bayonne se mobilisent une fois de plus

Gerald Darmanin persiste et signe. Malgré les trois rapports administratifs et parlementaires critiquant le projet de départementalisation, le ministre de l’Intérieur tient à ce que la réforme de la Police Judiciaire s oit effective avant les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Pour le gouvernement, le but est de regrouper tous les services de police sous un même directeur départemental, alors que jusqu'à présent, les policiers de la PJ bénéficient d'une grande autonomie afin de résoudre les affaires criminelles les plus délicates. Alors que les fonctionnaires se mobilisent partout en France depuis octobre dernier, le Ministre a réitéré ses ambitions vendredi dernier, provoquant un regain de tension dans les rangs de la police.

La colère persiste

Ce lundi 6 mars 2023, une trentaine de policiers de la PJ de Bayonne se sont rassemblés devant l'entrée du commissariat central. La dernière communication sur la refonte de la PJ présentée par Gerald Darmanin montre une direction pour les deux départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, alors que jusqu'à présent La PJ était dirigée de Bordeaux. Le ministre se veut aussi rassurant en expliquant que les moyens humains et financiers seront assurés. Une perspective qui ne satisfait pas du tout les fonctionnaires de terrain.

Réaction syndicale négative

Dans son communiqué, l'Association Nationale de la Police Judiciaire (ANPJ) explique que le "Projet est mal conçu et mal amené, Brouillon. Aucune évolution ou presque depuis le projet d’août dernier. Des changements uniquement cosmétiques. Aucune solution à la crise de l’investigation, on voit bien ce qu’on perd : la PJ, un service qui marche, et on ne voit pas du tout ce qu’on gagne."

Un projet de restructuration qui ne passe pas © Radio France - Paul Nicolaï

Lundi midi devant le commissariat de Bayonne © Radio France - Paul Nicolaï