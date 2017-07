Orage à Granville : un voilier coule dans le port

Un voilier a coulé ce mardi 18 juillet après-midi devant le port de plaisance de Granville, dans la Manche, en plein orage. Il y avait trois personnes à bord qui ont pu être secourues.

Le bateau a chaviré à l'entrée du port de Granville devant les digues, vers 15h, ce mardi 18 juillet 2017, alors qu'il avait du mal à manœuvrer dans le vent et les vagues. Le voilier s'est fait renverser par une vague alors que l'orage était au plus fort sur ce secteur du sud Manche avec des vents à 50 nœuds, soit près de 100 km/h. La vigilance orange aux orages a été levée ce mardi soir dans la Manche.

Le bateau s'est rapidement rempli d’eau avant de sombrer. Il y avait trois personnes à bord, un homme de 58 ans et deux femmes de 57 et 21 ans. Toutes trois ont été secourues par la douane maritime. Un douanier a même plongé et a ramené les passagers.

Le bateau a coulé, on ne voit plus que son mât"

Pascal Carlotti, le directeur du Centre régional de nautisme Granville. a assisté à la scène. Il raconte sur France Bleu Cotentin :"Tous nos bateaux étaient rentrés, on avait vu l'orage arriver. Le bateau manœuvrait et avait des difficultés dans les intempéries. Il s'est d'abord couché et a coulé. Les sauveteurs sont intervenus rapidement. Trois personnes se sont retrouvées à l'eau, elles avaient des gilets. Un plongeur s'est mis à l'eau pour les aider et ils ont dérivé jusqu'à la plage, pas très loin. Il n'y a donc pas eu de souci... sauf que le bateau a coulé, on ne voit plus que son mât."