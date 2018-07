La Rochelle, France

L'Aquarium de La Rochelle a dû être entièrement évacué ce lundi matin. En cause : un violent orage qui s'est abattu sur La Rochelle autour de 11 heures. Le déluge a provoqué une inondation à l'intérieur du bâtiment.

Il a fallu évacuer les visiteurs présents à l'intérieur. Notamment les classes qui sont nombreuses en voyage scolaire en cette fin d'année à l'Aquarium de La Rochelle. C'est le site le plus visité de Charente-Maritime, avec quelque 800.000 visiteurs chaque année. On n'a pas de précisions pour l'instant sur ce qui s'est passé et les éventuels dégâts.