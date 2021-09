Le cinéma de Sarlat évacué en pleine séance à cause des inondations liées aux orages

Suite au passage des orages en Dordogne, de nombreux dégâts ont été recensés en Périgord et notamment à Sarlat où l'office de Tourisme et le cinéma ont été en partie inondés.

La Dordogne était placée en vigilance orange aux orages ce mercredi 8 septembre, les orages se sont déclenchés en fin de journée avec des pluies diluviennes. Les pompiers de la Dordogne ont été appelés plus d'une centaine de fois à cette heure et notamment à Sarlat en Périgord Noir.

A Sarlat, le cinéma le Rex a d'abord été touché par des coupures d'électricité avant d'être inondé et notamment les couloirs et la salle de projection numéro 5. Les spectateurs ont été évacués en pleine séance ce mercredi soir. Selon le directeur du cinéma, Arnaud Vialle, la rue de Cahors serait la plus touchée. Dans le centre-ville, les locaux de l'office de Tourisme ont été également en partie inondés. Deux chênes sont tombés devant l'école des Chênes Verts et des caves de maisons ont été également été inondées.