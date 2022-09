Orages : 100 mm en deux heures à Alès

Il a plu, et parfois beaucoup même, sur une partie du Gard ce mercredi. Le département est placé en vigilance orange aux orages par Météo France. A Alès, en particulier, les pluies ont été intenses, et ont duré : 100 mm sont tombés en deux heures, en fin de soirée. Météo-France envisage une fin de vigilance orange « Orages » et jaune « Pluie-inondation » en début de nuit.

La surveillance des cours d’eau se poursuit tout au long de la nuit. Sur le littoral, la baignade et les activités nautiques sont fortement déconseillées en raison de la formation de vagues pouvant atteindre une hauteur de 2 mètres.

La situation météorologique devrait s’améliorer sensiblement dans la journée de jeudi.